Alexander Zverev dio un golpe de autoridad ante Jódar en su estreno en las Finales ATP

El tenista alemán Alexander Zverev, actual número uno del planeta, comenzó con el pie derecho su participación en las Finales ATP de Turín 2026, torneo que ya conquistó en 2018 y 2021, tras derrotar con autoridad al joven debutante español Rafa Jódar por un doble 6-4 en una hora y 27 minutos de juego.

El compromiso arrancó con máxima paridad y sin mayores fisuras en los juegos de saque hasta el 3-3 del primer parcial. En ese instante, el germano impuso su peso de pelota en los intercambios largos para conseguir el primer quiebre de la tarde, ventaja que administró con una seguidilla de potentes servicios para abrochar la manga inicial por 6-4 en 41 minutos.

En el segundo capítulo, la tónica se mantuvo favorable para el teutón, quien volvió a quebrar temprano para ponerse 3-1 arriba. Pese a que el madrileño de 20 años intentó plantar cara con su agresiva derecha, "Sascha" dominó el ritmo sobre la pista dura bajo techo y no concedió oportunidades de recuperación, cerrando el cotejo en su primer punto de partido.

El triunfo ratifica el dulce presente de Zverev, quien llegó a la cima del ranking respaldado por sus coronas de Grand Slam en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. En la vereda contraria, Jódar firmó una digna presentación en un año de ensueño donde hizo historia al meterse en la Copa de Maestros en su temporada de debut profesional, escalando desde el casillero 186° al top ten mundial.

Con este resultado, el alemán tomó el liderato del Grupo John McEnroe, mientras que el crédito hispano quedó obligado a sumar victorias en sus venideros compromisos ante el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils si desea mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales en Italia.