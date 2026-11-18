En una nueva exhibición de jerarquía y potencia, el tenista español Carlos Alcaraz (3° del ranking ATP) superó con absoluta autoridad al ruso Daniil Medvedev (5°) por 6-2 y 6-4 en apenas una hora y 11 minutos de juego, quedando a las puertas de asegurar su clasificación a las semifinales de las Finales ATP de Turín.

El murciano no dio opciones desde el arranque y completó una manga inicial prácticamente perfecta. Con un ritmo vertiginoso desde el fondo de la pista, Alcaraz quebró el servicio del moscovita en dos oportunidades para cerrar el primer set en poco más de media hora ante la incredulidad de su rival, a quien ya había vencido en instancias decisivas del circuito.

El inicio del segundo capítulo mantuvo la misma tónica con un quiebre temprano a favor del hispano, aunque la preocupación se instaló en el recinto italiano cuando marchaba 2-1 arriba. Alcaraz debió solicitar una pausa médica por intensas molestias musculares en los isquiotibiales de su pierna izquierda, requiriendo masajes de urgencia y un vendaje compresivo en la zona.

Pese a las dolencias físicas, Alcaraz impidió la reacción de Medvedev y no titubeó para cerrar el compromiso con solvencia, estirando a once su racha de victorias consecutivas tras sus recientes consagraciones en el torneo de Viena y en el Masters 1.000 de París.

Con este resultado, Alcaraz quedó con un pie y medio en la ronda de los cuatro mejores del Grupo "Ivan Lendl", a la espera del desenlace entre el local Flavio Cobolli y el estadounidense Frances Tiafoe; mientras que Medvedev quedó obligado a jugarse la vida ante el propio norteamericano en la última jornada de la fase de grupos.