El alemán Alexander Zverev, número uno del ranking mundial, venció al ruso Daniil Medvedev (5°) y avanzó a la definición por el título de las Finales ATP de Turín, en donde enfrentará al español Carlos Alcaraz (3°).

Zverev, de 29 años, se impuso por 7-6(0) y 6-4 y alcanzó su tercera final en el torneo, tras las que disputó en 2018 y 2021, ediciones en donde se quedó con el título.

El alemán aspira a convertirse en el octavo jugador de la historia que conquista las Finales ATP en tres ocasiones, una lista encabezada por Novak Djokovic, con siete coronas, y Roger Federer, con seis.

Alcaraz, por su lado, buscará su primer título en la competencia, tras la final que perdió el año pasado ante el italiano Jannik Sinner (2°).

Zverev y Alcaraz ya se enfrentaron en dos ocasiones en las Finales ATP, ambas con victoria del alemán en la fase de grupos, en 2023 y 2024. El último precedente en Turín se resolvió por 7-6(5) y 6-4, sin que Zverev cediera su servicio.

La final entre Zverev y Alcaraz está programada para este domingo a las 14:00 horas (17:00 GMT).