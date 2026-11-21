Zverev despachó a Medvedev y enfrentará a Alcaraz por el título de las Finales ATP
El alemán venció al ruso en sets corridos este sábado en Turín.
El alemán venció al ruso en sets corridos este sábado en Turín.
El alemán Alexander Zverev, número uno del ranking mundial, venció al ruso Daniil Medvedev (5°) y avanzó a la definición por el título de las Finales ATP de Turín, en donde enfrentará al español Carlos Alcaraz (3°).
Zverev, de 29 años, se impuso por 7-6(0) y 6-4 y alcanzó su tercera final en el torneo, tras las que disputó en 2018 y 2021, ediciones en donde se quedó con el título.
El alemán aspira a convertirse en el octavo jugador de la historia que conquista las Finales ATP en tres ocasiones, una lista encabezada por Novak Djokovic, con siete coronas, y Roger Federer, con seis.
Alcaraz, por su lado, buscará su primer título en la competencia, tras la final que perdió el año pasado ante el italiano Jannik Sinner (2°).
Zverev y Alcaraz ya se enfrentaron en dos ocasiones en las Finales ATP, ambas con victoria del alemán en la fase de grupos, en 2023 y 2024. El último precedente en Turín se resolvió por 7-6(5) y 6-4, sin que Zverev cediera su servicio.
La final entre Zverev y Alcaraz está programada para este domingo a las 14:00 horas (17:00 GMT).