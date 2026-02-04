¿Del court al ring? Aseguran que Marcelo Ríos prepara una pelea de boxeo contra reconocido actor

Una verdadera bomba estalló en las últimas horas en el mundo del espectáculo y el deporte nacional dado que Marcelo "Chino" Ríos está cerca de concretar su regreso a la actividad competitiva, aunque esta vez lejos de las canchas de tenis y con los guantes de boxeo puestos.

De acuerdo a la información entregada por el periodista Sergio Marabolí en el programa "Sígueme" de TV+, el extenista está barajando la posibilidad de enfrentarse en un combate de exhibición contra el actor Gonzalo Valenzuela, el reconocido "Manguera".

Según la fuente, la iniciativa surgió del propio intérprete, quien se acercó a los dueños del Teatro Caupolicán, los hermanos Aravena, para gestionar la realización del evento en el mítico recinto de la calle San Diego.

Para que este cruce se concrete, el excampeón del mundo de boxeo, Carlos Cruzat, está oficiando como intermediario y productor de la cita, dada su vasta experiencia en la organización de eventos de esta envergadura.

Según añadió el diario La Hora, para sellar el acuerdo se habría solicitado un "jugoso monto" de dinero para ambos protagonistas, lo que actualmente es el principal punto a definir para confirmar la fecha del encuentro.

"Ríos y Valenzuela mantienen una buena relación, pues el tenista sostuvo un vínculo sentimental en el pasado con la hermana del actor", detalló el citado medio.