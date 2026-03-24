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Tópicos: Deportes | Tenis | N. Massú

Nicolás Massú dejó de ser el entrenador del polaco Hubert Hurkacz

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El único título que obtuvo el europeo bajo la tutela del "Vampiro" fue la United Cup.

Nicolás Massú dejó de ser el entrenador del polaco Hubert Hurkacz
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El chileno Nicolás Massú dejó de ser entrenador del tenista polaco Hubert Hurkacz, 75° en el ranking mundial, después de un año y medio de vínculo profesional. 

"Estoy muy agradecido de ti Nico por toda tu dedicación, tu arduo trabajo y por haber permanecido a mi lado durante los momentos más difíciles de mi carrera, expresó con un sentido mensaje Hurkacz.

"Hemos decidido no seguir adelante trabajando juntos y tomar caminos diferentes. ¡Gracias de nuevo por el tiempo que compartimos!", añadió.

Massú comenzó a entrenar al jugador de 29 años desde finales de la temporada 2024.

El único título que obtuvo Hurkacz bajo la tutela del extenista chileno fue la United Cup, un torneo por equipos nacionales disputado en enero de 2026. 

Su relación estuvo marcada por la lesión de "Hubi", que lo dejó siete meses fuera de las canchas, tras superar una operación en la rodilla.

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