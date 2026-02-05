[VIDEO] "Nada es imposible": Copa Davis revivió el icónico momento de Nicolás Massú
El hecho tenístico fue en Rancagua en 2009 ante Austria.
La cuenta oficial de Copa Davis a través de sus redes sociales recordó la histórica hazaña y recordada frase de Nicolás Massú en la serie de Copa de Davis frente a Austria.
La cita tenística ocurrió en Rancagua el 20 de septiembre de 2009, en la que el equipo chileno iba 2-0 abajo contra los europeos, pero tras una gran remontada de los chilenos igualaron la serie.
En el quinto partido de definición, el campeón olímpico le dio el triunfo a Chile en más de cinco horas de encuentro finalizando cerca de las 3 de la madrugada.
En la entrevista en cancha post partido, Massú declaró una emblemática frase que hasta el presente se recuerda. "Yo creo que en la vida nada es imposible, weón. Ni una wea".
La escuadra nacional enfrentará al equipo europeo este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el court central "Anita Lizana" en el Parque Estadio Nacional.
Los partidos serán transmitidos exclusivamente por Direc TV.