Deportes | Tenis | N. Massú

[VIDEO] "Nada es imposible": Copa Davis revivió el icónico momento de Nicolás Massú

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hecho tenístico fue en Rancagua en 2009 ante Austria.


La cuenta oficial de Copa Davis a través de sus redes sociales recordó la histórica hazaña y recordada frase de Nicolás Massú en la serie de Copa de Davis frente a Austria.

La cita tenística ocurrió en Rancagua el 20 de septiembre de 2009, en la que el equipo chileno iba 2-0 abajo contra los europeos, pero tras una gran remontada de los chilenos igualaron la serie.

En el quinto partido de definición, el campeón olímpico le dio el triunfo a Chile en más de cinco horas de encuentro finalizando cerca de las 3 de la madrugada.

En la entrevista en cancha post partido, Massú declaró una emblemática frase que hasta el presente se recuerda. "Yo creo que en la vida nada es imposible, weón. Ni una wea".

 

¿Cuándo y dónde ver a Chile ante Serbia por Copa Davis?

La escuadra nacional enfrentará al equipo europeo este viernes 6 y sábado 7 de febrero en el court central "Anita Lizana" en el Parque Estadio Nacional.

Los partidos serán transmitidos exclusivamente por Direc TV.

