¿Cuándo y dónde ver el debut de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?

La edición 2026 del Chile Open arrancará este lunes 23 de febrero y la primera jornada de acción contará con el debut de Nicolás Jarry, primer nacional en saltar a la arcilla de San Carlos de Apoquindo por el cuadro principal.

El tenista criollo, 143° de la ATP, deberá esperar el cierre de la acción dominical para conocer a su rival, pues el sorteo lo emparejó con un competidor proveniente de la qualy.

Jarry tendrá un entreno vespertino, pues su partido no arrancará antes de las 20:00 horas (23:00 GMT), ya que será el cuarto y último turno del día en la cancha principal "Jaime Fillol".

La transmisión del torneo estará a cargo de TNT Sports y también figura en la plataforma de streaming Tennis TV. También podrás seguir el movimiento del marcador en Cooperativa.cl.