¿Cuándo y dónde ver el debut de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?
El tenista criollo abrirá la acción del contingente local en el torneo categoría 250.
El tenista criollo abrirá la acción del contingente local en el torneo categoría 250.
La edición 2026 del Chile Open arrancará este lunes 23 de febrero y la primera jornada de acción contará con el debut de Nicolás Jarry, primer nacional en saltar a la arcilla de San Carlos de Apoquindo por el cuadro principal.
El tenista criollo, 143° de la ATP, deberá esperar el cierre de la acción dominical para conocer a su rival, pues el sorteo lo emparejó con un competidor proveniente de la qualy.
Jarry tendrá un entreno vespertino, pues su partido no arrancará antes de las 20:00 horas (23:00 GMT), ya que será el cuarto y último turno del día en la cancha principal "Jaime Fillol".
La transmisión del torneo estará a cargo de TNT Sports y también figura en la plataforma de streaming Tennis TV. También podrás seguir el movimiento del marcador en Cooperativa.cl.