Jarry cerró trabajado triunfo y avanzó en la qualy del Challenger de Lima

Nicolás Jarry (785° del ranking ATP) consiguió una importante victoria este domingo en la primera ronda de la qualy del Challenger de Lima, tras superar al brasileño Felipe Meligeni Alves (348°) por parciales de 7-6 (4) y 7-5, en un encuentro disputado sobre arcilla que se extendió por dos horas y cinco minutos.

El chileno debió esforzarse para quedarse con el primer set, que se resolvió en un desempate después de que ambos jugadores intercambiaron quiebres y el nacional salvó dos puntos de set.

En la segunda manga, Jarry mantuvo la solidez con su servicio y consiguió el quiebre decisivo en el duodécimo juego, sellando una victoria ante un rival ubicado más de 400 puestos por encima en la clasificación mundial.

Con este resultado, Jarry avanzó a la ronda final de las clasificaciones del torneo peruano, donde enfrentará al argentino Máximo Zeitune, con el objetivo de conseguir un lugar en el cuadro principal y seguir sumando triunfos en la recta final de la temporada.