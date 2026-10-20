Nicolás Jarry puso paños fríos a su retorno triunfal: El codo no está del todo bien, pero voy manejándolo

Un retorno tan trabajado como necesario firmó Nicolás Jarry (854° de la ATP) al vencer a su compatriota Tomás Barrios (155°) por parciales de 6-4, 6-7 (3) y 6-2 en su debut en el Challenger de Cali luego de casi seis meses de inactividad.

Tras batallar durante casi tres horas en la arcilla colombiana, el nacional analizó su reaparición oficial y remarcó la importancia de la templanza para sacar adelante un trámite cambiante.

"Estoy muy contento con mi actitud, con mi desempeño, con mi juego y mi estado mental. Fue duro el partido con 'Tomi', que devuelve muy bien en estas superficies, mete mucha presión y hubo muchos quiebres. Había que estar muy firme de cabeza y tranquilo. Eso es lo que me tiene más contento, haber aceptado cada situación; terminé jugando a un buen nivel", valoró el santiaguino.

En esa misma línea, Jarry detalló las complejidades que plantea la altitud y la jornada nocturna en el certamen colombiano: "No es fácil jugar aquí en Cali, es bien especial con la luz artificial. Se frena la pelota, pero también pica alto; son factores que hay que ajustar constantemente. En un momento se me fue un poco la cabeza al hablar con el umpire y me desconcentré, pero empecé el tercer set con el pie derecho y logré no aflojar".

Más allá de la victoria, el nieto de Jaime Fillol fue cauto y transparente respecto a sus sensaciones físicas, reconociendo que aún debe convivir con molestias en la articulación.

"Es difícil. En la mañana volví a tener sensaciones que no experimentaba hace mucho. Este último parón fue de seis meses y el año pasado paré otros tres; ha sido bastante intermitente la cosa", confesó con sinceridad el otrora número uno de Chile.

Pese a ello, el tenista nacional confía en consolidar su puesta a punto en la recta final de la temporada: "Espero haber encontrado la solución definitiva, haber hecho los cambios necesarios y poner el trabajo adecuado. El codo no está del todo bien, pero voy manejándolo", concluyó.