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Tópicos: Deportes | Tenis | Nicolás Jarry

Nicolás Jarry sumó otro debut triunfal en Portugal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno venció al sexto cabeza de serie del Challenger de Oeiras.

Nicolás Jarry sumó otro debut triunfal en Portugal
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Luego de una mala racha que se extendió por varios meses, el tenista chileno Nicolás Jarry (155° de la ATP) dio este martes una nueva muestra de su recuperación al sumar un nuevo debut triunfal luego de vencer al danés Elmer Moller (129°) en la primera ronda del Challenger de Oeiras, en Portugal.

El jugador nacional tuvo un buen comienzo, pero en el segundo set las dudas aparecieron y recién en el tercer set pudo sellar un triunfo por 6-2, 3-6 y 6-0 en un duelo que se prolongó por dos horas y dos minutos.

En la siguiente ronda, Jarry se verá las caras con el local Jaime Faria (142°), ante quien perdió en febrero pasado en las clasificaciones del ATP de Río de Janeiro en el único duelo entre ambos.

Con este triunfo, el número cuatro de Chile está sumando ocho puntos y escalando dos lugares en el Ranking Live para ubicarse 153°.

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