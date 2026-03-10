Nicolás Jarry y Tomás Barrios hacen su estreno este martes en el Challenger de Punta Cana

Los tenistas chilenos Nicolás Jarry (154° del ranking ATP) y Tomás Barrios (115°) harán su debut oficial este martes en el cuadro principal del Challenger de Punta Cana, en República Dominicana.

El primero en salir a la pista será el "Príncipe", quien tendrá un duro desafío ante el australiano Adam Walton (91°), octavo sembrado del torneo. El encuentro fue programado para el segundo turno de la cancha principal, por lo que arrancará no antes de las 16:30 horas de nuestro país.

De conseguir una victoria, el nieto de Jaime Fillol no solo se instalaría en la segunda ronda, sino que lograría romper una negativa racha de 11 derrotas consecutivas en el circuito. De ganar, su rival saldrá del cruce entre el taiwanés Tseng Chun-hsin (144°) y un jugador proveniente de las clasificaciones.

Por su parte, Tomás Barrios verá acción un par de horas más tarde. El chillanejo deberá medirse frente al belga Raphael Collignon (77°), quinto favorito del certamen caribeño.

El duelo fue agendado para la tercera tanda de la cancha dos, por lo que no iniciará antes de las 18:30 horas. En unos hipotéticos octavos de final, desafiará al vencedor del choque entre el australiano Tristan Schoolkate (118°) y un contrincante de la qualy.

Cabe recordar que la competencia en pista dura en República Dominicana también contará con la participación del chileno Cristian Garin (90°), quien jugará este miércoles.