Un amargo estreno en suelo uruguayo vivió el tenista chileno Nicolás Jarry (751° del ranking ATP), luego de quedar eliminado en la primera ronda del Challenger 75 de Montevideo tras inclinarse por un doble 4-6 ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (219°).

El espigado jugador criollo, quien ya había caído ante el oriundo de Campinas hace escasas semanas en el Challenger de Cali, no logró cobrar revancha y terminó sucumbiendo en una hora y 51 minutos de partido sobre el polvo de ladrillo de la Cancha Central.

El desarrollo del compromiso estuvo marcado por desatenciones tempranas de Jarry. En el primer parcial, el nacional cedió su servicio en el tercer juego y, aunque dispuso de oportunidades inmediatas para emparejar la cuenta en el game siguiente, no estuvo fino en los puntos clave y terminó cediendo la manga por 4-6.

El libreto se repitió de manera calcada en el segundo capítulo: Pucinelli volvió a quebrar el saque del santiaguino en el tercer juego y luego administró con solvencia sus turnos de servicio sin otorgar ventanas de recuperación, sentenciando la victoria con otro 4-6 definitivo.

Con esta dolorosa despedida, Jarry sumó un nuevo revés en un complejo cierre de temporada 2026, dejando a sus compatriotas Tomás Barrios (203°) y Matías Soto (261°) como los únicos representantes del tenis chileno en carrera en el cuadro principal de Montevideo.