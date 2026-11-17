El acuerdo entre Chile y la gigante tecnológica OpenAI ya levanta sospechas entre diferentes actores del sistema científico nacional, así como en autoridades del pasado gobierno, como Carolina Gainza, otrora subsecretaria de Ciencia.

A través de sus redes sociales, la exautoridad habló de que finalmente lo que se firmó fue "entregar los datos del Estado de Chile".

Además, Gainza vinculó el memorándum que rubricó la ministra Lincolao junto al CEO de OpenAI, Sam Altman, con otras decisiones del Ejecutivo, como los cambios al proyecto de ley sobre inteligencia artificial que se tramita en el Parlamento.

"La Ministra de ciencia eliminó la perspectiva de riesgos del PdL de #InteligenciaArtificial y el gobierno ingresó PdL para aplazar la entrada en vigencia de nueva ley de protección de datos", publicó.

"Estaban preparando el camino para entregar los datos del Estado de Chile a #OpenAI", agregó la exsubsecretaria.

La asociación de Chile con OpenAI se da en el marco del programa "OpenAI for Countries", que -se afirma- busca mejorar los servicios que entrega a las personas.

En la fase inicial, se espera que el comité se reúna mensualmente para revisar prioridades, planes de trabajo, adopción, capacitación y riesgos, así como posibles ampliaciones.

Según Lincolao, "OpenAI está a la vanguardia de la revolución tecnológica más importante de la historia: más de 1.200 millones de personas utilizan ChatGPT cada semana, y hoy Chile se convierte en el primer país latinoamericano en establecer esta colaboración directa con OpenAI".