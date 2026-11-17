El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) defendió en El Primer Café de Cooperativa el pragmatismo del Presidente José Antonio Kast durante su gira por Asia y sostuvo que su responsabilidad es atraer inversiones y abrir mercados, aunque ello implique relegar sus posiciones ideológicas.

El debate se produjo a propósito de la reunión del Mandatario con Xi Jinping en China y del homenaje que rindió en Vietnam a Ho Chi Minh, a quien había cuestionado en el pasado.

"Al presidente no lo eligieron para que vaya a China a enrostrarles que no habla con comunistas, sino que todo lo contrario: el encargo que tiene la mayoría del pueblo de Chile es que se preocupe de activar la economía, se preocupe de la seguridad, y eso implica muchas veces también estos temas ideológicos guardárselos de alguna manera", afirmó Romero.

El parlamentario sostuvo que la ciudadanía espera resultados en empleo y oportunidades. "Este tema de la ideología a un lado. Hoy día pragmatismo, trabajar por los chilenos y eso es lo que pide la gente", enfatizó.

"Por supuesto que me duele la guata"

Romero reconoció que ese ejercicio puede resultar incómodo para quienes comparten las posiciones políticas del Presidente, pero insistió en que las obligaciones del cargo deben primar.

"¿A mí me duele la guata, así como algunas analogías que han hecho? Por supuesto que me duele la guata. Pero si el encargo del pueblo chileno hoy día es: 'Oiga, preocúpese del bienestar de su país y después va a hacer política si quiere a otro lado'", expresó.

En esa línea, discrepó de los cuestionamientos libertarios al homenaje a Ho Chi Minh y argumentó que Kast "representa a todos los chilenos, no solamente a los republicanos".

Soto: Kast criticó a Bachelet por actuar como jefa de Estado

El diputado Raúl Soto (PPD) reconoció que existen diferencias entre las responsabilidades de un candidato y las de un presidente, pero cuestionó que Kast realice acciones que anteriormente reprochó a otros mandatarios.

"Hoy día anda el Presidente Kast rindiendo honores al comunismo, al socialismo por toda Asia, cuando en el pasado criticó de forma muy dura a quienes lo hicieron también desde una perspectiva de Estado, como lo hizo en su momento la expresidenta Michelle Bachelet", sostuvo.

"Yo comparto que hay roles que son distintos. Hoy día es jefe de Estado, es Presidente de la República, le corresponde hacer cosas que a lo mejor el candidato Kast no hubiese querido hacer, pero el punto es cuando eso se transforma en una contradicción fundamental respecto de lo que dijo anteriormente", agregó.

Soto vinculó estas contradicciones con una pérdida de confianza en el liderazgo presidencial y advirtió que las declaraciones previas pueden transformarse en "un boomerang".

La crítica de Romero a Boric por Israel

Al fundamentar su defensa del pragmatismo, Romero también cuestionó la política del expresidente Gabriel Boric hacia Israel, que, a su juicio, puso en riesgo capacidades de defensa de Chile.

"Lo que hizo el Presidente Boric con Israel fue una locura. Todos nuestros sistemas... muchos de nuestros sistemas armamentísticos dependen de Israel, ¿y pelearnos con Israel era una forma patriótica de proteger, por ejemplo, la seguridad del país?", planteó.

El diputado aludió a la exclusión de las empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) de 2024 y sostuvo que, aunque la posición de Boric respondía a una visión "muy respetable", consideraba que esas decisiones anteponían sus convicciones a las responsabilidades del cargo.