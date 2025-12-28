"Ellos cambiaron su actitud hacia mi": Djokovic aclaró distanciamiento con Nadal y Federer

El tenista serbio Novak Djokovic dio detalles de su relación con el extenista español Rafael Nada y el suizo Roger Federer, aclarando que fueron ellos quienes tomaron distancia en la relación que tenían los integrantes de "Big Three" del tenis mundial.

"Mi comportamiento respecto a ellos nunca cambió. La situación cambió porque ellos cambiaron su actitud hacia mí. Siempre intenté ser, cómo decirlo (...) Los admiraba. Y todavía les considero como aquellos que me abrieron el camino", confesó el serbio respecto a la cercanía con los extenistas.

"A partir del momento en que sentí esa frialdad y distancia por su parte, me dije: 'Está bien, no hay problema'. Luego, cuando se acercaron a mí, los recibí con los brazos abiertos", agregó el actual número 4 de la ATP.

Respecto a la relación con el español, Djokovic sostuvo que "Siempre tuve la impresión de entenderlo mejor. Tenemos casi la misma edad, así que quizás sea por eso".

Mientras que remarcó que con Federer la cercanía fue más escueta en los años que compartieron. "Nunca me he sentido cercano a él", sentenció "Nole".