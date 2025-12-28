Presidente Boric: "Prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo"

"No nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo", reiteró este domingo el Presidente Gabriel Boric al abordar los riesgos de siniestros forestales en Chile, sobre todo por las altas temperaturas que azotan a la mayoría de las regiones.

En un mensaje en su cuenta de X, el Mandatario afirmó que, "debido a la alerta de Altas Temperaturas Extremas, anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile, entre este lunes 29 y miércoles 31 de diciembre para las regiones de Coquimbo a Ñuble, es importante que reforcemos las medidas de prevención".

En esta línea, hizo un llamado a "por favor no prender fuego, realizar fogatas ni lanzar colillas de cigarro en parques ni áreas verdes. Tampoco realices quema de basura ni uses herramientas que generen chispas".

"Equipos y brigadas de Conaf y Bomberos han estado combatiendo y controlando incendios forestales que han afectado diversas zonas del país en los últimos días, por lo que es clave tu colaboración", puntualizó Boric.

Finalmente, el jefe de Estado recordó que "si estás ante presencia de humo o si ves a alguien intentando provocar un incendio, denuncia a los números de emergencia: 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 PDI".