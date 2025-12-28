Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Novak Djokovic

De un referente a otro: Cristiano Ronaldo entregó el Globe Sports Award a Novak Djokovic

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El tenista serbio fue el primer galardonado con el reconocimiento a los deportistas más influyentes del mundo.

El astro portugués del fútbol Cristiano Ronaldo anunció este domingo el lanzamiento del Globe Sports Award (GSA), un nuevo trofeo internacional creado para reconocer anualmente a los deportistas más influyentes del mundo, siendo el tenista serbio Novak Djokovic el primer premiado.

Este reconocimiento busca "celebrar la excelencia en diversas disciplinas" deportivas y distinguirá a los atletas e instituciones que marcaron una época y dominado su deporte, inspirando al mundo más allá del rendimiento competitivo, informó en un comunicado la agencia del galardón.

La gala, que se celebró este domingo, irá "más allá del fútbol" y cada año reconocerá a los atletas que "pueden redefinir el deporte a escala mundial". En ese sentido, el trofeo que recibió Djokovic es una escultura del tiempo suspendido que se inspira en un reloj de arena.

Pese a esto, la organización detalló que cada año el reconocimiento tendrá un acabado propio que reflejará la singularidad del deportista galardonado.

