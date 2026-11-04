Novak Djokovic dijo adiós a París tras remontada de Hijikata

El australiano Rinky Hijikata, que procedía de la fase previa, derrotó en segunda ronda del Masters 1.000 de París al serbio Novak Djokovic, el hombre de todos los récords en este torneo, que a sus 39 años se inclinó por 2-6, 6-3 y 6-3.

Con esa derrota, Djokovic se queda fuera de la carrera para el Torneo de Maestros de Turín, que reúne a los ocho mejores de final de año y que el serbio ha disputado en 19 de las últimas 20 ocasiones.

Tras haber superado también en tres mangas al monegasco Valentin Vacherot en primera ronda, el ex número 1 del mundo careció de fondo físico para soportar a un rival de 25 años, que se aferró al duelo hasta que le dio la vuelta.

Su próximo rival será el argentino Tomás Martín Etcheverry, que venció al australiano Alex de Miñaur.

Convertido en el más veterano ganador de un partido en París, donde solo cuenta con tres derrotas desde 2012, solo se había perdido los octavos de este torneo tres ocasiones de las 18 en las que lo ha disputado.

Hijikata, 83 del mundo, jugará por segunda vez los octavos de un Masters 1.000 de su carrera, tras los de Indial Wells de este año, y se convierte en el tenista con peor ránking que bate a Djokovic este curso.