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Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

Félix Auger-Aliassime será el rival de Tabilo en los octavos de final en Roland Garros

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El partido seguramente se jugará el próximo lunes.

Félix Auger-Aliassime será el rival de Tabilo en los octavos de final en Roland Garros
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El canadiense Félix Auger-Aliassime (6° de la ATP) se transformó en el próximo rival del chileno Alejandro Tabilo (36°) luego de vencer en tercera ronda al estadounidense Brandon Nakashima (35°) en cuatro disputados sets.

El norteamericano tuvo un comienzo con dudas, pero enderezo su rumbo y terminó imponiéndose por 5-7, 6-1, 7-6 (4) y 7-6 (1) en tres horas y 51 minutos.

El duelo se jugará seguramente el lunes en horario estelar y será el segundo entre ambos luego de que el nacido en Montreal se impusiese en la primera ronda del Masters 1.000 de Shanghai, en 2025.

De salir airoso de este complejo partido, Tabilo se verá las caras ante el triunfador del duelo entre el italiano Fabio Cobolli (14°) y el estadounidense Zachary Svajda (85°).

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