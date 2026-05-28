Un promisorio tenista francés: Tabilo ya tiene rival para la tercera ronda de Roland Garros

El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° de la ATP) ya tiene rival para la tercera ronda de Roland Garros luego de que el joven francés Moise Kouame (318°), jugador beneficiado con una wild card, venciera al paraguayo Daniel Vallejo (71°) en la segunda etapa del Abierto de París.

Tras haber vencido a Marin Cilic en primera ronda, el galo, de 17 años, dio una nueva muestra de su potencial al vencer al promisorio tenista guaraní por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8) tras una batalla de cuatro horas y 59 minutos.

El duelo entre Tabilo y Kouame será el primero entre ambos y se jugará el próximo sábado en horario aún por determinar.

El zurdo nacido en Canadá ya tiene asegurado 30 puntos ATP, lo que lo tiene ubicado en el puesto 33° del Ranking Live.