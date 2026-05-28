Un promisorio tenista francés: Tabilo ya tiene rival para la tercera ronda de Roland Garros
Moise Kouame, de 17 años, venció al paraguayo Daniel Vallejo.
Moise Kouame, de 17 años, venció al paraguayo Daniel Vallejo.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° de la ATP) ya tiene rival para la tercera ronda de Roland Garros luego de que el joven francés Moise Kouame (318°), jugador beneficiado con una wild card, venciera al paraguayo Daniel Vallejo (71°) en la segunda etapa del Abierto de París.
Tras haber vencido a Marin Cilic en primera ronda, el galo, de 17 años, dio una nueva muestra de su potencial al vencer al promisorio tenista guaraní por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (8) tras una batalla de cuatro horas y 59 minutos.
El duelo entre Tabilo y Kouame será el primero entre ambos y se jugará el próximo sábado en horario aún por determinar.
El zurdo nacido en Canadá ya tiene asegurado 30 puntos ATP, lo que lo tiene ubicado en el puesto 33° del Ranking Live.