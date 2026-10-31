Alcaraz batió a Medvedev y luchará por su primer título en el ATP de Viena

El español Carlos Alcaraz, tercero en el ranking mundial, derrotó este sábado al ruso Daniil Medvedev (5°) y clasificó para la final del ATP 500 de Viena (Austria), donde este domingo buscará su primer título en el torneo.

Alcaraz, quien jugaba la semifinal número 50 de su carrera, se impuso por 6-4 y 7-6 (2) en una hora y 36 minutos, y estiró su historial favorable ante el ruso, con siete victorias en 10 encuentros disputados.

Con esta victoria, Alcaraz protagonizó 28 golpes ganadores y el 54 por ciento de los puntos ganados, y acumuló este año un récord de 37-5.

Ha ganado tres títulos en 2026, en Tokio, Doha y Australia, y espera conseguir el cuarto este domingo en la capital austriaca.

Su rival en la final saldrá del ganador entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el australiano Alex de Miñaur (10°).