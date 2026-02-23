¿Alivio para un chileno? Tomás Etcheverry se borró del ATP de Santiago

El tenista argentino Tomás Etcheverry oficializó este lunes su retiro del Chile Open debido al extremo desgaste físico sufrido tras coronarse campeón en el ATP de Río. La decisión del deportista trasandino, que asomaba como el quinto sembrado en San Carlos de Apoquindo, modificó directamente el estreno del chileno Matías Soto, quien ahora enfrentará a un rival de menor ranking en su debut absoluto en un cuadro principal de la ATP.

La deserción de Etcheverry respondió a la exigente jornada que vivió el domingo en Brasil. Producto de las lluvias en Río de Janeiro, el jugador debió disputar más de seis horas de tenis en un solo día, donde primero venció al checo Vit Kopriva en semifinales y posteriormente derrotó al nacional Alejandro Tabilo en la definición por el título.

Ante la imposibilidad de recuperarse a tiempo para la competencia en Santiago, el puesto del argentino resultó asignado al lituano Vilius Gaubas. El europeo, actual 107° del mundo, ingresó al certamen bajo la condición de Lucky Loser tras caer en la fase de clasificación, transformándose en el nuevo contrincante de Matías Soto para la primera ronda.

El tenista nacional Matías Soto accedió al cuadro principal gracias a una invitación de la organización. El duelo contra Gaubas representa un alivio en términos de ranking para el copiapino.

El ganador del cruce se verá las caras con el triunfador en el choque de Nicolás Jarry y Dino Prizmic.