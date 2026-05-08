Bombazo en Roma: el joven Dino Prizmic dio la sorpresa y eliminó a Djokovic

El joven croata Dino Prizmic (79° de la ATP) dio el gran golpe al eliminar en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma al serbio Novak Djokovic, seis veces campeón del torneo, al vencerlo por 2-6, 6-4 y 6-4.

El nacido en Belgrado, que regresaba al Foro Itálico tras un año de ausencia, se vio superado por la energía, el despliegue físico y el coraje de su rival de apenas 20 años.

Pese a que "Nole" comenzó dominando el primer set con solidez, Prizmic no se amilanó y cimentó su remontada a partir de la segunda manga. Con una defensa impecable y aprovechando errores impropios del balcánico, el croata neutralizó el juego de la leyenda y forzó un tercer set definitivo. En la instancia final, el hambre de la juventud se impuso a la experiencia del número dos del mundo, quien se mostró errático en momentos clave.

Tras el encuentro, ambos tenistas se fundieron en un abrazo en la red, donde Djokovic reconoció el esfuerzo y el gran nivel mostrado por su oponente. Con esta estrepitosa caída, el certamen romano pierde prematuramente a su máximo histórico en victorias y se esfuma la posibilidad de una soñada final ante el favorito local, el italiano Jannik Sinner.

En la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, la joven promesa croata buscará seguir haciendo historia cuando se enfrente al ganador del duelo entre el francés Ugo Humbert y el checo Vit Kopriva.