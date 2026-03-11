Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP
Carlos Alcaraz despachó a Casper Ruud y se instaló en cuartos de final en Indian Wells
El número uno del mundo se impuso en sets corridos ante el noruego.
El español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, avanzó a cuartos de final en el Masters 1.000 de Indian Wells, tras vencer en sets corridos al noruego Casper Ruud (13°).
Alcaraz necesitó poco más de hora y media para imponer su juego y batir a Ruud, por 6-1 y 7-6(2).
En cuartos de final, Alcaraz enfrentará al británico Cameron Norrie (29°), quien eliminó al australiano Rinky Hijikata (117°) por 6-4 y 6-2 en una hora y 17 minutos.