Carlos Alcaraz despachó a Casper Ruud y se instaló en cuartos de final en Indian Wells

El español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, avanzó a cuartos de final en el Masters 1.000 de Indian Wells, tras vencer en sets corridos al noruego Casper Ruud (13°).

Alcaraz necesitó poco más de hora y media para imponer su juego y batir a Ruud, por 6-1 y 7-6(2).

En cuartos de final, Alcaraz enfrentará al británico Cameron Norrie (29°), quien eliminó al australiano Rinky Hijikata (117°) por 6-4 y 6-2 en una hora y 17 minutos.