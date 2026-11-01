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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Carlos Alcaraz ganó su cuarto título del año tras levantar el trofeo del ATP de Viena

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
Carlos Alcaraz ganó su cuarto título del año tras levantar el trofeo del ATP de Viena
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El español Carlos Alcaraz, segundo favorito, se mostró intratable ante el australiano Alex de Miñaur, quinto preclasificado, por 6-1 y 6-4 y se apuntó la victoria en el torneo ATP de Viena, su cuarto título del año.

Alcaraz, ganador este 2026 en el Abierto de Australia, Doha y Tokio, logró el título 28 de su carrera y es el primer español en ganar en la capital austríaca desde que lo logró David Ferrer hace 11 años.

Alcaraz ganó con un ritmo infernal para su rival, ante el que nunca había perdido en sus seis encuentros previos, y, pese a algunos errores no forzados, principalmente con el revés, necesitó poco menos de una hora y media para coronarse campeón y sumar su vigésima sexta victoria seguida en torneos APT 500.

La final en Viena le permitió cerrar la victoria sin ceder set alguno. Antes de De Miñaur, superó en dos mangas a Karen Khachanov, Nikoloz Basilashvili, Tommy Paul y Daniil Medvedev.

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