Carlos Alcaraz se impuso ante Arthur Fils y se coronó campeón del ATP 500 de Doha

El tenista español, Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, se consagró campeón del ATP 500 de Doha, tras vencer al francés Arthur Fils (40°) por 6-2 y 6-1.

El murciano desplegó todo su repertorio tenístico y se impuso con facilidad ante el francés. En la primera manga, "Carlitos" quebró dos veces el saque de su rival y mantuvo con seguridad su servicio.

En el segundo set el desarrollo del encuentro no cambió; el número uno del mundo consiguió tres quiebres y se llevó el partido con autoridad.

Con este triunfo, Alcaraz sigue invicto en el año, luego de coronarse campeón en el Abierto de Australia, sumando su título número 26 en su carrera y el noveno en categoría 500.

El siguiente desafío del jugador de 22 años será el Masters de Indian Wells.