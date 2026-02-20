Carlos Alcaraz venció a Andrey Rublev y pasó a la final del ATP de Doha
El rival del español saldrá del vencedor del duelo entre el francés Arthur Fils y el checo Jakub Mensik
El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial, se instaló en la final del ATP 500 de Doha, tras vencer al ruso Andrey Rublev (14°) por 7-6 y 6-4.
En una primera manga igualado, con dos quiebres por lado, el murciano se impuso en el tie break gracias a su gran despligue físico y tenístico.
En el segundo set siguió la irregularidad en el saque de ambos jugadores, pero "Carlitos" logró un quiebre más en el 5-4 y se llevó el partido frente al ruso.
El rival de Alcaraz en la definición del certamen de Catar saldrá del vencedor del duelo entre el francés Arthur Fils (40°) y el checo Jakub Mensik (16°).
La final será este sábado 21 de febrero con horario a confirmar.