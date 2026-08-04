¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Hubert Hurkacz en el Masters de Montreal?

El chileno Alejandro Tabilo, 26° en el ranking mundial, debutará este miércoles en el Masters 1.000 de Montreal, tras quedar libre en la primera ronda por su condición de 25° sembrado, y su rival será el polaco Hubert Hurkacz (73°).

El duelo está programado para el tercer turno en la novena cancha, no antes de las 14:00 horas (18:00 GMT), y contará con transmisión en las señales de ESPN y de forma íntegra en la plataforma de streaming Disney+Premium.

Hurkacz, expupilo de Nicolás Massú, clasificó a la segunda ronda tras eliminar al estadounidense Marcos Giron (81°) por 7-5, 4-6 y 6-2.

En el historial, Tabilo y Hurkacz nunca se han enfrentado en el circuito profesional, por lo que será un duelo inédito en la pista dura canadiense.

En caso de vencer a Hurkacz, Tabilo enfrentará al ganador de la llave entre el ruso Daniil Medvedev (6°) y el neerlandés Botic van de Zandschulp (70°).

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