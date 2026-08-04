¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Hubert Hurkacz en el Masters de Montreal?
El tenista chileno debutará en la segunda ronda del torneo canadiense.
El tenista chileno debutará en la segunda ronda del torneo canadiense.
El chileno Alejandro Tabilo, 26° en el ranking mundial, debutará este miércoles en el Masters 1.000 de Montreal, tras quedar libre en la primera ronda por su condición de 25° sembrado, y su rival será el polaco Hubert Hurkacz (73°).
El duelo está programado para el tercer turno en la novena cancha, no antes de las 14:00 horas (18:00 GMT), y contará con transmisión en las señales de ESPN y de forma íntegra en la plataforma de streaming Disney+Premium.
Hurkacz, expupilo de Nicolás Massú, clasificó a la segunda ronda tras eliminar al estadounidense Marcos Giron (81°) por 7-5, 4-6 y 6-2.
En el historial, Tabilo y Hurkacz nunca se han enfrentado en el circuito profesional, por lo que será un duelo inédito en la pista dura canadiense.
En caso de vencer a Hurkacz, Tabilo enfrentará al ganador de la llave entre el ruso Daniil Medvedev (6°) y el neerlandés Botic van de Zandschulp (70°).
Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.