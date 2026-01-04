Dispar inicio de año: Tabilo avanzó y Garin cayó en la qualy del ATP del Hong Kong

Los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (82° del mundo) y Cristian Garin (79°) obtuvieron resultados opuestos en el inicio de lasclasificatorias del ATP 250 de Hong Kong que abrió sus calendarios, con un único chileno avanzando de fase previa.

Tabilo pudo festejar tras vencer al francés Luca Van Assche (166°) por parciales de 7-6 (3), 3-6 y 6-3 en un exigente duelo de dos horas y 48 minutos.

El duelo estuvo marcado por la fragilidad que mostraron ambos en su servicio, particularmente en el primer set, donde cada uno cedió el saque en cuatro ocasiones antes del tie break. En los capítulos siguientes, una diferencia de 2-1 en los quiebres le sirvió a cada uno para quedarse con un set.

De esta manera, "Jano" avanzó a la última etapa de la qualy del torneo asiático, donde buscará un cupo en el cuadro principal frente al chino Yi Zhou (250°), a la medianoche de Chile (03:00 GMT).

"Gago", en tanto, no pudo hacer valer su condición de primer cabeza de serie y cayó ante el estadounidense Michael Mmoh (287°) por 6-3, 3-6 y 5-7 en dos horas y 18 minutos.

Luego de un arranque auspicioso en la primera manga, poco a poco el ariqueño se fue apagando en el compromiso y se despidió de la competición tras sufrir tres rompimientos en contra.

Ahora, la primera raqueta nacional deberá mentalizarse en dar vuelta la página lo más rápido posible pensando en el ATP 250 de Auckland.