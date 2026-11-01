El monegasco Valentin Vacherot ganó el ATP 500 de Basilea

El monegasco Valentin Vacherot ganó este domingo con remontada y por 2-6, 6-3 y 6-3 al checo Jiri Lehecka, octavo cabeza de serie, en la final del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza) para hacerse con su segundo título en el circuito.

Vacherot, de 31 años, 31° del mundo al inicio de la semana y 27° desde este lunes, se impuso en su segunda final en el ATP Tour, en el que se dio a conocer al ganar el torneo de Shanghái del año pasado y convertirse en el ganador con ránking más bajo (204) de un Masters 1.000 al que accedió desde la previa. Dos finales, dos títulos.

Este domingo, el monegasco cedió su saque tres veces para perder el primer set por un claro 6-2. En la segunda manga se rehízo y le basto un break en el cuarto juego para conducir el duelo al tercer parcial, en el que rompió el saque de Lehecka, de 24 años, nada más empezar hasta hacerse con la victoria en podo menos de dos horas