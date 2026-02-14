Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definirán el título del ATP de Buenos Aires

Tras imponerse en sus respectivas semifinales, el argentino Francisco Cerúndolo (19° del mundo) y el italiano Luciano Darderi (22°), los dos principales favoritos del Abierto de Argentina ATP 250, definirán este domingo el título en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

A primer turno en la tarde porteña, el duelo de tenistas argentinos quedó para Francisco Cerúndolo, que se impuso por 6-3 y 7-5 ante Tomás Etcheverry (54°) en una hora y 52 minutos de juego en la pista central Guillermo Vilas.

En tanto, en el segundo turno el ítalo-argentino Luciano Darderi, nacido en la localidad balnearia argentina de Villa Gesell pero nacionalizado italiano, se impuso ante Sebastián Báez (34°) por 7-6 (2) y 6-1 en una hora y 19 minutos.