Holger Rune quedó atrapado en Doha ante la escalada del conflicto en Irán

El tenista danés Holger Rune se encontró impedido de abandonar Doha, Qatar, este domingo tras el agravamiento de la crisis bélica en Irán y Oriente Medio. El deportista, quien realizaba trabajos de recuperación por una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo sufrida en el torneo de Estocolmo, quedó recluido en un hotel junto a su madre y su equipo técnico a la espera de una ruta de evacuación segura.

Aneke Rune, madre y representante del jugador de Dinamarca, confirmó la compleja situación que enfrentaron en la capital catarí. La delegación decidió no trasladarse hacia Omán por vía terrestre debido a las congestiones vehiculares de más de 15 horas y el riesgo de nuevos ataques. Asimismo, evitaron asistir al recinto de rehabilitación Aspetar por su cercanía con la base militar de Estados Unidos.

"Estuvimos confinados en el hotel, escuchando de noche los misiles y las alarmas, sin poder dormir. Este domingo se canceló todo y no hubo vuelos para nosotros. Durante toda la noche ocurrieron explosiones y la situación se volvió desagradable. Holger Rune no pudo descansar y se sintió inseguro", explicó la agente del tenista respecto al estado emocional del joven deportista.

La expedición danesa mantuvo contacto permanente con la embajada de Dinamarca para gestionar una salida del país ante el bloqueo total de los vuelos comerciales. El entorno del jugador subrayó que, aunque las defensas controlaron parte de los ataques, las actualizaciones constantes sobre incidentes en países vecinos aumentaron la incertidumbre sobre el retorno de Holger Rune al circuito profesional.