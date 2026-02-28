Medvedev se coronó campeón sin jugar en Dubai

El tenista ruso Daniil Medvedev conquistó este sábado el título del ATP de Dubai de forma anticipada, luego de que su rival en la definición, el neerlandés Tallon Griekspoor, anunció su retiro por problemas físicos. El deportista moscovita logró así repetir una corona en el mismo torneo por primera vez en su trayectoria, consolidando un inicio de temporada exitoso en Emiratos Arabes Unidos.

La incomparecencia del jugador de Países Bajos se debió a una dolencia en el tendón de la corva de su pierna izquierda. El problema se produjo durante la semifinal del viernes ante el tenista ruso Andrey Rublev, donde Griekspoor sufrió una mala caída tras un servicio que terminó por inhabilitarlo para la jornada final en Dubai.

"Lamentablemente me lesioné en las semifinales. Fui al hospital y las pruebas mostraron algo grave que me impidió saltar a la cancha y que me mantendrá fuera de la competición en las próximas semanas", explicó el deportista neerlandés tras confirmar que no disputaría el trofeo frente al número once del mundo.

Con este resultado, el exnúmero uno del mundo sumó el vigésimo tercer título de su palmarés y el segundo en lo que va de 2026, tras su triunfo en Brisbane durante enero. "Nunca conseguí lograr algo así. En ninguna ciudad ni ningún torneo logré repetir y ahora lo hice por primera vez por un camino más fácil. Fue una gran semana", valoró Daniil Medvedev tras la ceremonia de premiación.

Gracias a los puntos obtenidos en Emiratos Árabes Unidos, el moscovita quedó a un paso de retornar al grupo de los diez mejores del ranking ATP, acechando la posición del kazajo Alexander Bublik. El próximo desafío para el ruso será mantener la regularidad en la gira norteamericana para consolidar su regreso a la elite del tenis mundial.