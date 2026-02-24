Nicolás Jarry arremetió contra la ATP tras su eliminación en Santiago: "Es ridículo"

El tenista chileno Nicolás Jarry disparó con dureza contra ATP tras su eliminación del Chile Open 2026, calificando como "ridículo" el uso de sistemas tecnológicos por sobre el criterio humano durante su encuentro con el qualy croata Dino Prizmic (120°).

El deportista nacional reaccionó de esta forma en la sala de prensa de San Carlos de Apoquindo luego de que la revisión electrónica sentenció el final del compromiso con una pelota que, a su juicio y el de la fanaticada presente en Santiago, golpeó claramente la línea.

"La pelota tocó la línea y el sistema la dijo mala. Así de simple. No soy yo, hay muchísimo que no entiendo. No entiendo por qué la ATP quiere que una máquina esté por sobre los seres humanos. No me cabe en la cabeza que el 'jefe' sea una máquina. Es ridículo", aseguró el deportista nacional con evidente molestia tras el desenlace del encuentro.

Respecto al desarrollo del juego y su condición física, el tenista de 30 años reconoció que la falta de continuidad afectó su desempeño en la temporada, aunque destacó una leve mejoría en su juego. "Es muy difícil agarrar confianza sin tener continuidad. Por lo menos ya llevo dos partidos seguidos y eso es algo. Mi nivel subió un poco de la semana pasada a ahora", puntualizó el principal singlista del equipo chileno de Copa Davis.

El deportista también reveló una noticia positiva dentro de su complejo proceso de recuperación del codo derecho. "Vengo entrenando mejor. Hace dos días, por primera vez, logré trabajar el saque como a mí me gusta y todavía falta por recorrer en ese ámbito, pero es la única noticia positiva que tengo en estos últimos meses", confesó Jarry ante los medios de comunicación.

Tras finalizar su participación individual en el certamen capitalino, el jugador se enfocará en el cuadro de dobles junto a Diego Hidalgo antes de emprender viaje a Estados Unidos. El chileno confirmó que disputará el Masters 1000 de Indian Wells acompañado por su equipo técnico, liderado por el entrenador español José Pepe Checa, con quien realizará toda la gira norteamericana durante el mes de marzo.