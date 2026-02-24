Kast y polémica con EE.UU. por el cable chino: Hay muchas situaciones que ir aclarando

En medio del conflicto con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino con China, el Presidente electo José Antonio Kast aseguró que aún hay "muchas situaciones que ir aclarando".

Al llegar este martes a "La Moneda chica", Kast sostuvo que "los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando, y se han ido aclarando con el tiempo".

"Solamente decirles que estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros que está recogiendo la información de sus pares y esperamos que ese traspaso de información y de ministerios se haga correctamente y que toda la información sea trasladada de manera oportuna", añadió.

Kast también se refirió a temas económicos, donde aseguró que buscará enfrentar desafíos como una situación fiscal "bastante compleja".