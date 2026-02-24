Ataques tras muerte de "El Mencho" fueron amplificados con ola de fotos y videos falsos

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho" y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, provocó una ola de desinformación en redes sociales, donde circularon imágenes y videos falsos sobre supuestos ataques y disturbios.

Entre las publicaciones virales apareció una fotografía que mostraba un avión supuestamente incendiado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, acompañada de mensajes que afirmaban que el crimen organizado había tomado el control del recinto.

Sin embargo, el análisis de la imagen detectó señales típicas de contenido generado con inteligencia artificial, como la ausencia de humo o fuego en la turbina de la aeronave y la presencia de personas demasiado cerca del supuesto incendio.

El operador del recinto, Grupo Aeroportuario del Pacífico, desmintió las publicaciones y aseguró que no se registraron incidentes dentro de las instalaciones ni riesgos para pasajeros o trabajadores.

Las autoridades del estado de Jalisco también rechazaron otras imágenes difundidas en redes, como una supuesta fotografía de un incendio masivo en Puerto Vallarta, que igualmente fue generada con inteligencia artificial.

Videos fuera de contexto

Además de las imágenes manipuladas, también circularon videos antiguos que fueron presentados como si correspondieran a disturbios recientes en México.

Uno de los registros mostraba edificios y vehículos en llamas, acompañado de mensajes que advertían que el país estaba en "alerta máxima" tras la muerte del narcotraficante.

Una búsqueda inversa reveló que las imágenes habían sido publicadas en septiembre de 2025 y en realidad correspondían a protestas contra la corrupción en Nepal, impulsadas por el movimiento conocido como Generación Z.

El análisis del material también permitió identificar que las placas de los vehículos no correspondían al sistema de matrículas mexicano.

Video sobre la presidenta

Otro contenido viral afirmaba que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había sido trasladada a un buque de la Marina en medio de un operativo de seguridad ante un supuesto atentado.

No obstante, una verificación demostró que el video había sido grabado semanas antes y correspondía a la llegada de la mandataria a la inauguración de un museo subacuático en el estado de Sonora.