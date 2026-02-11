¿Qué dirá Marcelo Ríos? Vuelven a pedir a la ATP reconocer a Guillermo Vilas como número uno

El extenista sueco y otrora número uno del mundo Mats Wilander alzó la voz para solicitar formalmente a la ATP que se repare lo que considera una "gran injusticia": el reconocimiento del argentino Guillermo Vilas como número uno del ranking mundial.

La controversia se sustenta en una investigación de años realizada por el periodista Eduardo Puppo y el matemático Marian Ciulpan, quienes aseguran que Vilas debió haber ocupado la cima del escalafón durante al menos cinco semanas entre 1975 y 1976, un hito que la ATP nunca oficializó en su momento.

"No reconocerlo es un error histórico", afirmó tajante Wilander.

Vilas, quien ostenta 62 títulos (incluidos cuatro Grand Slams) y récords vigentes como el de más coronas en una sola temporada (16 en 1977), tiene un argumento a su favor: el tenis femenino ya hizo una corrección similar.

En 2007, la WTA reconoció retroactivamente a la australiana Evonne Goolagong como número uno por dos semanas en 1976, tras detectar un error en el procesamiento de datos de la época.

El "Chino" Ríos y la eterna comparación

La discusión toca de cerca al tenis nacional. Cabe recordar que, oficialmente, el primer latinoamericano en alcanzar el número uno del mundo fue el chileno Marcelo Ríos, quien llegó a la cima en marzo de 1998 tras coronarse en el Super 9 (hoy Masters 1000) de Key Biscayne.

La disputa estadística entre el chileno y el argentino tuvo un capítulo encendido durante una serie de Copa Davis en Buenos Aires. En aquella oportunidad, el "Chino" provocó a la prensa trasandina con una de sus frases más recordadas:

"Hace rato que me vienen comparando con Guillermo Vilas y, para ser sincero, no lo conozco mucho. Lo único que sé es que él fue número dos y yo soy el uno del mundo", disparó el zurdo de Vitacura en su estilo.