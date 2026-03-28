Sinner batió a Zverev y se metió en la final del Masters 1.000 de Miami

El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, se metió este viernes en la final del Masters 1.000 de Miami tras imponerse al alemán Alexander Zverev, número 4 de la ATP, por 6-3 y 7-6(4) en 1 hora y 53 minutos de partido, y se acercó al 'Sunshine Double', un hito que solo han logrado siete tenistas masculinos.

Sinner está a un paso de conseguir esta hazaña, que consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami el mismo año. Su rival en la final, el checo Jiri Lehecka, número 22 del ranking, es el último obstáculo.

Solo Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016) han logrado este doblete en el circuito ATP.

El italiano quebró pronto el saque de su rival en el primer set, con 2-1, y mantuvo su servicio para anotarse el primer parcial. Sin embargo, tuvo que remontar un "break" en contra en el tercer juego del partido.

El segundo set sí que fue diferente al de Indian Wells y no se decidió hasta el desempate, después de que ambos tenistas defendieran con acierto su saque, aunque Sinner tuvo que levantar una oportunidad de quiebre, mientras que Zverev otras tres.

Un fallo de Zverev en el 4-4 cuando se disputaba el 'tie-break' supuso la primera rotura en el desempate, y Sinner la aprovechó para rematar con sus dos siguientes saques.

La final de este domingo será la cuarta que Sinner dispute en cinco participaciones en Miami, donde ganó el título en 2024. Sin embargo, no pudo defenderlo el año pasado debido a la suspensión de tres meses que recibió tras un positivo por clostebol, una sustancia prohibida.

Su desempeño en Miami también le ha acercado en el ranking de la ATP a Carlos Alcaraz. Apenas le separan 1.440 puntos tras su pase a la final, y en caso de coronarse como campeón, esa distancia se reducirá a 1.190 puntos.