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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Sinner y Zverev chocarán en las semifinales del Masters de Miami

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Fils protagonizaran el cruce en la otra llave.

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Un choque de pesos pesados tendrá la semifinal del Masters 1.000 de Miami cuando el italiano Jannik Sinner (2° del ATP) se mida ante el alemán Alexander Zverev (4°) por un cupo en la final.

El oriundo de San Cándido llegó a esta instancia tras arrollar al local Frances Tiafoe (20°) por un doble 6-2 en apenas una hora y 11 minutos.

Por su parte, el germano sacó boletos a la ronda de los cuatro mejores luego de imponerse con autoridad al argentino Francisco Cerúndolo (19°) por parciales de 6-1 y 6-2.

La otra semifinal del certamen la protagonizarán el checo Jiri Lehecka (22°) frente al francés Arthur Fils (31°) a partir de las 16:00 horas, dejando el partido más atractivo para iniciar a eso de las 20:00.

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