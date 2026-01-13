Tabilo sufrió remontada ante Darderi y se despidió en segunda ronda del ATP de Auckland
El chileno arrasó en el primer set, pero el italiano dio vuelta el partido.
El chileno Alejandro Tabilo, 81° en el ranking mundial, sufrió una remontada ante el italiano Luciano Darderi (24°) y se despidió en la segunda ronda del ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda.
Tabilo arrancó con gran nivel ante el europeo y arrasó en el primer set, pero el italiano sacó a relucir su mejor versión para dar vuelta el partido y quedarse con la victoria, por 1-6, 7-5 y 6-3 después de una hora y 50 minutos de juego.
En cuartos de final, Darderi, cuarto sembrado en Auckland, enfrentará al estadounidense Marcos Giron (60°), quien despachó a su compatriota Alex Michelsen (37°) con un doble 6-4.
El próximo desafío de Tabilo, en tanto, será en el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.