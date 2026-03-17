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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Tomás Barrios superó la qualy y pasó al cuadro principal del Masters 1.000 de Miami

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno se sumó a Alejandro Tabilo en el main draw del torneo.

Tomás Barrios superó la qualy y pasó al cuadro principal del Masters 1.000 de Miami
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El chileno Tomás Barrios, 119° en el ranking mundial, avanzó al cuadro principal del Masters 1.000 de Miami, tras vencer al australiano Aleksandar Vukic en la segunda ronda de la qualy.

Barrios, con buen nivel en la pista dura estadounidense, se impuso por 6-3 y 7-6(5) para meterse por tercera vez en el main draw de un torneo Masters 1.000.

En 2025, Barrios ya había jugado los Masters de Roma y Toronto.

En el cuadro principal, Barrios se sumará a Alejandro Tabilo (40°), quien ya conoce a su rival de la primera ronda, el argentino Francisco Comesaña (82°).

Barrios, por su parte, debe esperar que termina la fase de clasificación para el sorteo de su rival en el cuadro principal.

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