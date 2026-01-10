Wawrinka recibió la wild card para tener su "last dance" en el Abierto de Australia

El veterano jugador suizo Stanislas Wawrinka, de 40 años, recibió una de las últimas invitaciones 'wild card' de la organización del Abierto de Australia para disputar el torneo individual masculino que dará inicio el domingo 18 de enero.

El helvético anunció que este 2026 será el último de su carrera profesional, jugará por última vez en el Melbourne Park, donde ganó el primero de sus tres títulos del Grand Slam, en 2014, tras vencer en la final al español Rafael Nadal.

Durante esa edición, alcanzó su mejor clasificación histórica en el ranking mundial, escalando hasta la tercera posición. Posteriormente, el tenista volvió a destacar en Australia al alcanzar las semifinales en las ediciones de 2015 y 2017, además de instalarse en los cuartos de final del certamen en la temporada 2020.

Wawrinka, que también se coronó en Roland Garros en 2015 y US Open 2016, disputará por vigésima vez el primer Grand Slam del año.

En contraste, Nick Kyrgios comunicó que no disputará el cuadro individual del Abierto de Australia, tras no encontrarse en el estado físico adecuado.

No obstante, Kyrgios aclaró que formará parte del cuadro de dobles junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.

"Después de unas conversaciones con Tenis Australia, he decidido centrarme en los dobles para el Abierto de Australia de este año. Estoy en forma y de vuelta en la pista, pero los torneos a cinco sets son otra cosa y aún no estoy listo para llegar hasta el final", explicó el tenista oceánico en sus redes sociales.