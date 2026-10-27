Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP
Zverev batalló ante Landaluce y avanzó a octavos en Viena
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Autor: Redacción Cooperativa
El alemán necesitó más de tres horas para vencer al español.
El alemán necesitó más de tres horas para vencer al español.
El alemán Alexander Zverev, segundo en el ranking mundial, batalló más de la cuenta este martes ante el español Martín Landaluce (67°) y logró avanzar a octavos de final en el ATP 500 de Viena.
Zverev, primer favorito en la pista dura en Austria, necesitó más de tres horas para vencer por 7-5, 3-6 y 7-6(11) a Landaluce, de 20 años.
En octavos de final, Zverev enfrentará al ganador del cruce que jugarán este miércoles el neerlandés Tallon Griekspoor (50°) y el estadounidense Brandon Nakashima (17°).