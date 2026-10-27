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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Zverev batalló ante Landaluce y avanzó a octavos en Viena

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Autor: Redacción Cooperativa

El alemán necesitó más de tres horas para vencer al español.

Zverev batalló ante Landaluce y avanzó a octavos en Viena
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El alemán Alexander Zverev, segundo en el ranking mundial, batalló más de la cuenta este martes ante el español Martín Landaluce (67°) y logró avanzar a octavos de final en el ATP 500 de Viena.

Zverev, primer favorito en la pista dura en Austria, necesitó más de tres horas para vencer por 7-5, 3-6 y 7-6(11) a Landaluce, de 20 años.

En octavos de final, Zverev enfrentará al ganador del cruce que jugarán este miércoles el neerlandés Tallon Griekspoor (50°) y el estadounidense Brandon Nakashima (17°).

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