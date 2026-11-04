Zverev perdió ante Musetti en su estreno como líder del ranking ATP

Alexander Zverev (1° de la ATP) sufrió una derrota por 7-6(5) y 6-2 ante el italiano Lorenzo Musetti en su estreno en el Masters 1.000 de París, en el primer partido que disputó desde su ascenso al número uno del ranking mundial de la ATP.

El alemán, que alcanzó este lunes la cima de la clasificación mundial tras superar a Jannik Sinner, mostró un nivel inferior al de sus últimas presentaciones y se convirtió en el quinto jugador de la historia que pierde su primer encuentro como líder del ranking.

La derrota también terminó con una racha de ocho participaciones consecutivas en las que Zverev alcanzó al menos los octavos de final del torneo parisino. Además, fue apenas su segunda eliminación de la temporada en un partido de estreno, después de su caída frente a Tallon Griekspoor en Montreal.

Por su parte, Musetti consiguió su cuarta victoria del año ante un integrante del top 10 y avanzó por cuarta ocasión en la temporada a los octavos de final de un Masters 1.000, instancia que también alcanzó en Madrid, Roma y Cincinnati.

El italiano de 24 años, reciente campeón del ATP de Lyon, enfrentará en la próxima ronda al francés Luca van Assche, quien eliminó al estadounidense Learner Tien por 7-6(4) y 6-4.