Zverev superó a Halys y avanzó a octavos de final en el Masters de Shanghái

El alemán Alexander Zverev, número 2 de la ATP y principal cabeza de serie para el Másters 1000 de Shanghái, se clasificó para los octavos de final al superar por 6-4, 6-7 (8) y 6-3 al francés Quentin Halys (48°).

'Sascha' se mostró implacable en sus turnos de saque durante el primer set, y no concedió ninguna oportunidad de rotura a su rival. En el segundo, sin embargo, el francés estuvo mucho mejor y forzó un prolongado 'tie break' para mandar la contienda al desempate.

En esa fase definitiva se demostró la diferencia de ranking: Zverev se puso 3-0 arriba en un abrir y cerrar de ojos, y selló la victoria en dos horas y 16 minutos, pero también dejó -por segundo partido consecutivo- momentos de preocupación al llevarse la mano reiteradamente al tobillo derecho durante un momento de descanso.

Este fue el cuarto enfrentamiento entre Zverev y Halys, con balance neto hasta ahora a favor del alemán, el cual se impuso en Miami, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, todas ellas citas de esta temporada.

El germano se medirá en octavos de final al kazajo Alexander Bublik (22°), que derrotó al estadounidense Brandon Nakashima (19°) por 6-7(7),6-3 y 7-6(5).