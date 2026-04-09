Zverev venció a Bergs y se verá las caras con Fonseca

El alemán Alexander Zverev (3° de la ATP) continuó con su marcha triunfal en el Masters 1.000 de Montecarlo luego de vencer al belga Zizou Bergs en los octavos de final del certamen que se lleva a cabo en Mónaco.

El germano, que venía de superar los problemas que le propuso Cristian Garín en la ronda anterior, ahora no tuvo problemas con Bergs y lo venció por 6-2 y 7-5 en una hora y 49 minutos y estará en sus primeros cuartos en el Principado desde 2022.

En esa instancia se verá las caras ante el brasileño Joao Fonseca, quien frenó al italiano Matteo Berrettini al superarlo por 6-3 y 6-2 en una hora y 15.

Con esta victoria el joven jugador de 19 años se convierte en el primer brasileño que alcanza esta ronda en Montecarlo desde Gustavo Kuerten.