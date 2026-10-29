Zverev y Alcaraz se instalaron en cuartos de final en el ATP de Viena
El alemán superó al neerlandés Tallon Griekspoor.
El español hizo lo propio ante Nikoloz Basilashvili.
El alemán superó al neerlandés Tallon Griekspoor.
El español hizo lo propio ante Nikoloz Basilashvili.
El alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, segundo y tercero en el ranking mundial, respectivamente, avanzaron este jueves a los cuartos de final del ATP 500 de Viena, tras ganar sus partidos de octavos en Austria.
Alcaraz, segundo favorito en el torneo, impuso sus condiciones y batió al georgiano Nikoloz Basilashvili (95°) por 6-1 y 7-6(11).
Zverev, por su lado, ratificó su condición de primer sembrado y despachó al neerlandés Tallon Griekspoor (50°) por 6-4 y 7-5.
En cuartos de final, Zverev enfrentará al británico Arthur Fery (35°), quien despachó al italiano Lorenzo Musetti (26°) por 6-4, 5-6 y 6-4.
Alcaraz, por su lado, jugará con el séptimo favorito, el estadounidense Tommy Paul (14°), quien eliminó a otro italiano, Luciano Darderi (23°), con un doble 6-1.