Zverev y Alcaraz se instalaron en cuartos de final en el ATP de Viena

El alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, segundo y tercero en el ranking mundial, respectivamente, avanzaron este jueves a los cuartos de final del ATP 500 de Viena, tras ganar sus partidos de octavos en Austria.

Alcaraz, segundo favorito en el torneo, impuso sus condiciones y batió al georgiano Nikoloz Basilashvili (95°) por 6-1 y 7-6(11).

Zverev, por su lado, ratificó su condición de primer sembrado y despachó al neerlandés Tallon Griekspoor (50°) por 6-4 y 7-5.

En cuartos de final, Zverev enfrentará al británico Arthur Fery (35°), quien despachó al italiano Lorenzo Musetti (26°) por 6-4, 5-6 y 6-4.

Alcaraz, por su lado, jugará con el séptimo favorito, el estadounidense Tommy Paul (14°), quien eliminó a otro italiano, Luciano Darderi (23°), con un doble 6-1.