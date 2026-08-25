¿Cuándo y dónde ver a Roger Federer en el US Open 2026?

Roger Federer volverá este martes a una de las canchas más importantes de su carrera, cuando sea protagonista de una esperada exhibición en el US Open 2026 que marcará su regreso al "Arthur Ashe" Stadium de Nueva York.

El evento "Roger Federer: An Icon Returns to New York" comenzará este martes 25 de agosto a las 19:30 horas de Chile y tendrá al suizo compartiendo cancha con Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe. La jornada contará con transmisión vía streaming a través de Disney Plus desde las 20:00 horas.

Federer abrirá su participación con un set de singles frente a Roddick, uno de sus históricos rivales en el circuito y campeón del US Open en 2003. Posteriormente, el helvético formará dupla con McEnroe para enfrentar en dobles a Roddick y Agassi.

La presentación supone el regreso de Federer al US Open por primera vez desde 2019, cuando disputó su último partido en el torneo y cayó ante Grigor Dimitrov en los cuartos de final. El suizo se retiró oficialmente del tenis profesional en septiembre de 2022.

El exnúmero uno del mundo tiene una relación especial con Flushing Meadows, escenario donde conquistó cinco títulos consecutivos entre 2004 y 2008, una racha que ningún otro tenista, hombre o mujer, consiguió repetir en la historia del campeonato.

Ganador de 20 títulos de Grand Slam, Federer volvió a tomar una raqueta durante la Fan Week del torneo y entrenó el lunes en el Arthur Ashe Stadium junto al italiano Lorenzo Musetti. El suizo, además, descartó la posibilidad de regresar competitivamente al circuito y enfocó esta aparición como una oportunidad para reencontrarse con los aficionados de Nueva York.