Venus Williams jugará por primera vez en el WTA 250 de Austin a sus 45 años

La tenista estadounidense de 45 años Venus Williams, una de las figuras más destacadas en la historia del tenis, anunció este miércoles que participará en el WTA 250 de Austin, que se disputará del 21 de febrero al 1 de marzo en la capital texana.

La ganadora de 21 títulos de Grand Slam y 4 medallas de oro olímpicas jugará, por primera vez este torneo, en el que competirá tanto en la modalidad de sencillos como en dobles.

"Estoy muy emocionada de ir a Austin y jugar mi primer torneo ahí en individuales y dobles. La ciudad tiene una energía increíble y he escuchado que los aficionados son fantásticos", señaló la veterana tenista en un comunicado.

¿Cuándo volvió al circuito WTA Venus Williams?

Tras más de un año alejada de las pistas, Venus Williams regresó al circuito profesional en julio pasado en el torneo de Washington, donde logró su primera victoria individual desde agosto de 2023, convirtiéndose en la jugadora de mayor edad en ganar un partido del circuito en más de dos décadas.

Desde entonces, Venus disputó, además de algunos WTA 250, el Abierto de Estados Unidos con invitación especial , en el que ganó tres partidos de dobles y llegó a cuartos de final.

El pasado enero, Williams también participó con invitación especial en el Abierto de Australia, en el que cayó en primera ronda de individuales y dobles. Venus atraviesa una racha de siete derrotas seguidas desde Nueva York.