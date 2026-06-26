Alejandro Tabilo debutará contra Kamil Majchrzak en Wimbledon

Alejandro Tabilo, 33° del ranking ATP, conoció este viernes a su rival para el estreno en el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que comenzará el lunes 29 de junio en Londres.

Luego de que Tomás Barrios, 135° del mundo, no superó la qualy, Tabilo quedó como el único chileno en el main draw del torneo británico, donde ingresará como 30° cabeza de serie.

"Jano" enfrentará en la primera ronda al polaco Kamil Majchrzak, 46° del ranking, rival al que derrotó en los dos duelos previos entre ambos, curiosamente ambos en torneos de Grand Slam: El primero en el US Open 2022 y el segundo hace algunas semanas, en el debut de Roland Garros.

De todas formas, el cruce asoma complejo para el nacional, ya que Majchrzak llega con buenos antecedentes sobre césped. Hace unas semanas conquistó en 's-Hertogenbosch el primer título ATP de su carrera y en la edición pasada de Wimbledon alcanzó los octavos de final.

Tabilo, en tanto, arribará a La Catedral con dudas en la gira sobre pasto, luego de caer en sus estrenos en el ATP 500 de Queen's, ante el australiano Rinky Hijikata, y en el ATP 250 de Mallorca, frente al húngaro Fabian Marozsan.

En caso de superar al polaco, el zurdo nacido en Canadá se medirá en segunda ronda con el ganador del duelo entre el italiano Mattia Bellucci, 65° del mundo, y el estadounidense Zachary Svajda, 69°. En una eventual tercera fase asoma el australiano Alex de Miñaur, sexto del ranking.

Esta será la tercera participación de Tabilo en Wimbledon, certamen donde consiguió su mejor actuación en 2024, cuando llegó hasta la tercera ronda y cayó ante el estadounidense Taylor Fritz en sets corridos. Además, marcará su regreso al pasto londinense, después de ausentarse el año pasado de toda la gira por lesión.